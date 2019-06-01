В Новогродовке полицейские спасли 14-летнюю девочку от отца . Новости

На Донетчине сотрудница службы «102» спасла несовершеннолетнюю девочку от домашнего тирана. Об этом сообщает полиция Донетчины.

«Приезжайте умоляю скорее, умоляю», – с такими криками в полицию обратилась школьница из Новогродовки, которую напугал родной отец. Девятиклассница рассказала, что ее папа начал сильно ссориться с мамой, бьет ее и угрожает.

Кроме того, по словам девочки, в доме находились еще двое несовершеннолетних – брат и сестра, которые прятались в другой комнате. Во время разговора с ребенком сотрудница полиции узнала, что домашний тиран уже не впервые совершает насильственные действия.

«Я боюсь, что он заберет у меня телефон и увидит, что я вам звонила, и ударит меня», – поделилась девочка.

Сотрудница колл-центра успокоила школьницу и сообщила, что группа полиции уже едет к ней. Уже через несколько минут наряд прибыл по вызову. Семья была в безопасности, а конфликт – исчерпан. Отмечается, что отец был привлечен к административной ответственности.