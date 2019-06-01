Военнослужащего будут судить за потерю автомата. Главная

В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего, у которого украли автомат. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, завершили расследование в отношении военнослужащего, у которого «из-за его легкомыслия украли автомат».

«Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть с целью временного уклонения от прохождения службы. Взяв с собой автомат АКС 74 с несколькими магазинами, поехал в город Винница. Находясь в городе, указанный военнослужащий нарушил правила хранения оружия, оставив без присмотра закрепленный за им автомат, который в дальнейшем похитил местный житель», – прокомментировали в Бюро.

Военнослужащий обвиняется в потере оружия, вверенного ему для служебного пользования, в результате нарушения правил хранения, совершенное в условиях особого периода – ч. 2 ст. 413 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт направили в суд.