Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать. Новости

Все медицинские и немедицинские данные о пациенте являются медицинской тайной. В то же время существуют четко определенные законом ситуации, когда медики не только могут, а должны предоставлять информацию о пациенте. Правовые аспекты этого вопроса и чем руководствоваться медикам, чтобы их действия были правомерными, указано на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В контексте медицинской тайны есть три важных момента:

Пациент должен иметь полную информацию о состоянии своего здоровья – диагноз, способы лечения, возможные последствия, прогноз развития болезни. Особенно, если речь идет о онкозаболеваниях, психическом расстройстве и тому подобное.

Вся медицинская и немедицинская информация о состоянии здоровья пациента является медицинской тайной. Врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением их профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеют права разглашать любые сведения о пациенте, кроме предусмотренных законодательными актами случаев. В частности, запрещается предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента.

Медики должны обеспечить анонимность пациента, если информация, составляющая врачебную тайну, используется в учебном процессе, научно-исследовательской работе, в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе.

Наиболее распространенные случаи, в которых врач должен предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента (правомерно нарушать медицинскую тайну):