На Донетчине в региональном ландшафтном парке поселилась семья байбаков (Фото). Новости

В местности, прилегающей к парку «Клебан-Бык», была найдена маленькая семья сурков (байбаков). К сожалению, для этой местности это редкость. Об этом на своей странице в Facebook сообщает научно-исследовательский отдел регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык».

Ученые надеются, что они приживутся и их численность и ареал увеличатся.

Байбак, или сурок, или степной сурок (Marmota bobak) – вид грызунов рода сурков (Marmota) семьи вивиркових (Sciuridae). Крупный грызун из группы охотничьих видов.

Сурки сохранилось на востоке страны, где живут на целинных участках со степной растительностью.