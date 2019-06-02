И даже женщины: В Славянске в жару прошел чемпионат по жиму штанги (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) прошел открытый Чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа. Соревнования проходили на центральной площади города и более чем 35-градусная жара не помешала их проведению.

Как рассказал «Донецким новостям» тренер фитнес-клуба «Манго», Андрей Приходько, подобные соревнования в городе проводятся уже третий раз. В этом году в чемпионате участвовали 25 спортсменов из Славянска (фитнес-клуб «Манго) и команда из Краматорска (спортивный клуб «Макс»).

Открывали соревнования мужчины – жим штанги лежа весом 55 кг и по нарастающей дошли до 150 кг. В финале штангу в 35 кг жали женщины.

Самому молодой участнику чемпионата, Игорю Соколову – 14 лет, а самый возрастной атлет – Владимир Батуров, которому 69 лет.

В клубе же «Манго» занимаются от 12 лет, а самый возрастному атлету – 74 года. Здесь же тренируются спортсмены– победители официальных чемпионатов области и Украины по жиму лежа. «Также в нашем клубе занимается много атлетов, которые выступают по альтеративным федерациям. Среди них чемпионы своих возрастных весовых категорий и Украины, и Европы, и даже Чемпионата мира», – говорит Андрей Приходько.

Все участники открытого Чемпионата города Славянска были награждены грамотами и медалями, а победители – кубками и ценными призами.