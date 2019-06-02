Сводка из зоны ООС за 1 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал позиции сил ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Все случаи нарушений режима тишины произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы:
- дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты;
- у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм;
- четыре раза вблизи села Павлополь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи города Авдеевка из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды у населенного пункта Верхнеторецкое из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Опытное из стрелкового оружия.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Докучаевска Ясиноватой, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», Вольво-Центр ), Ленинского, Верхнеторецкого Нижнего, Васильевки и Спартака. Применялись БМП2 , минометы 120 мм и 82 мм, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрела Ленинского ранен мирный житель 1965 г.р., проживающий по адресу ул. Гагарина, дом 43.
В «ЛНР» заявили о трех случаях нарушения режима тишины. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Обозное и Калиновка. Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и ручных противотанковых гранатометов РПГ.
Комментарии