Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы. Новости

В Донецкой области по состоянию на 30 мая официально зарегистрировано 487 863 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 30.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 477 семей и 487 863 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 104 027;
- дети – 62 664;
- лица с инвалидностью – 17 232;
- пенсионеры – 303 940.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 222 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 733;
- Краматорск – 47 562;
- Славянск – 37 576;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 481;
- Константиновка – 22 675;
- Марьинский район – 19 654;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 062;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 754;
- Селидово – 15 596.
Напомним, что в Украине по состоянию на 27 мая учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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