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Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы. Новости

Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы

ДН

02.06.19 10:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 30 мая официально зарегистрировано 487 863 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 30.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 477 семей и 487 863 лица, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 104 027;
  • дети – 62 664;
  • лица с инвалидностью – 17 232;
  • пенсионеры – 303 940.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 222 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 733;
  • Краматорск – 47 562;
  • Славянск – 37 576;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 481;
  • Константиновка – 22 675;
  • Марьинский район – 19 654;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 062;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 754;
  • Селидово – 15 596.

Напомним, что в Украине по состоянию на 27 мая учтены 1 млн 380 тыс. 977 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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