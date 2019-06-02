ЮНИСЕФ подготовил факты о жизни детей на Донбассе за время войны. Новости

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) подготовил факты, относящиеся к жизни детей на Донбассе за последние 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Украине на своей странице в Facebook.
Так, за время вооруженного конфликта 166 детей были убиты или ранены из-за мин и взрывоопасных остатков войны. По состоянию на 31 мая 2019 года, 38 было убито и 128 ранено.
400 тысяч детей проживают на одной из самых заминированных территорий в мире. Это 20-ти километровая линия вдоль обеих сторон линии разграничения.
По данным ЮНИСЕФ, за последние 12 месяцев (май 2018 – апрель 2019 годов) произошло 30 атак на школы.
363 ребенка были ранены: 222 мальчика и 123 девочки. Пол еще 18 детей не установлен.
Кроме того, 500 тысяч детей имеют ограниченный доступ к питьевой воде.
«Думаем, что это лучший способ сказать, что каждый ребенок заслуживает жить без ограничений для физического, социального и интеллектуального развития!», – резюмировали в ЮНИСЕФ.
Как сообщалось ранее, на Донбассе за время вооруженного конфликта 147 детей стали жертвами боевых действий.
Читайте также:
- Когда началась война – боялись. Теперь – привыкли: На Донбассе 400 тысяч детей живут под угрозой мин (Фото)
- Школы на Донбассе в 4 раза чаще стали объектами атак, – ЮНИСЕФ
- Дети в зоне конфликта умирают от недостатка чистой воды, – ЮНИСЕФ
- Полмиллиона детей на Донбассе рискуют потерять доступ к питьевой воде из-за боевых действий, – ЮНИСЕФ
- В чем нуждаются семьи, где дети пострадали от мин на Донбассе, – Датский Совет (Инфографика)
- Полмиллиона детей требуют срочной помощи из-за войны на Донбассе, – ЮНИСЕФ
Комментарии