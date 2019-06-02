ЮНИСЕФ подготовил факты о жизни детей на Донбассе за время войны. Новости

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) подготовил факты, относящиеся к жизни детей на Донбассе за последние 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в Украине на своей странице в Facebook.

Так, за время вооруженного конфликта 166 детей были убиты или ранены из-за мин и взрывоопасных остатков войны. По состоянию на 31 мая 2019 года, 38 было убито и 128 ранено.

400 тысяч детей проживают на одной из самых заминированных территорий в мире. Это 20-ти километровая линия вдоль обеих сторон линии разграничения.

По данным ЮНИСЕФ, за последние 12 месяцев (май 2018 – апрель 2019 годов) произошло 30 атак на школы.

363 ребенка были ранены: 222 мальчика и 123 девочки. Пол еще 18 детей не установлен.

Кроме того, 500 тысяч детей имеют ограниченный доступ к питьевой воде.

«Думаем, что это лучший способ сказать, что каждый ребенок заслуживает жить без ограничений для физического, социального и интеллектуального развития!», – резюмировали в ЮНИСЕФ.

Как сообщалось ранее, на Донбассе за время вооруженного конфликта 147 детей стали жертвами боевых действий.

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