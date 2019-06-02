Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня: Проезда ожидали 120 авто. Новости

Сегодня утром, 2 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июня через КПВВ последовало 36000 человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

«Майорское» – 8558 человек и 1175 транспортных средств;

«Марьинка» – 7645 человек и 1415 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6710 человек и 1307 транспортных средств;

«Гнутово» – 3190 человек и 797 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9900 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 15/30;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 10/30;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Василий: «7:54. В Горловке очередь в Украину от знака 70»;

Аня: «8:46. Горловка – выезд: машин много очень, едут только бусы. Пеших на Артемовск много»;

Приходько: « 9:12. По состоянию на 09:10 на блок посту 140 автомобилей, 12 - автобусов и микроавтобусов, до 340 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «5:04. Каргил съезд с моста»;

Татьяна: «7:06. Каргил в Донецк машин 40».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»), КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.