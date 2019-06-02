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Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня: Проезда ожидали 120 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июня: Проезда ожидали 120 авто

ДН

02.06.19 09:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 2 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июня через КПВВ последовало 36000 человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

  • «Майорское» – 8558 человек и 1175 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 7645 человек и 1415 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 6710 человек и 1307 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3190 человек и 797 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 9900 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 15/30; 

  • «Марьинка» – 0/40; 
  • «Новотроицкое» – 10/30; 
  • «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):  

  • Василий: «7:54. В Горловке очередь в Украину от знака 70»;
  • Аня: «8:46. Горловка – выезд: машин много очень, едут только бусы. Пеших на Артемовск много»;
  • Приходько: « 9:12. По состоянию на 09:10 на блок посту 140 автомобилей, 12 - автобусов и микроавтобусов, до 340 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):  

  • Дмитрий: «5:04. Каргил съезд с моста»;
  • Татьяна: «7:06. Каргил в Донецк машин 40».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»), КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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