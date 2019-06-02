В Украине местные бюджеты выделят 300 миллионов на жилье для молодежи. Новости

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) получит в 2019 году из местных бюджетов для финансирования жилищных программ 300 млн грн. А на временное жилье для переселенцев будет выделено 20 млн грн. Об этом сообщил председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

По его словам, на реализацию 110 региональных и 4 государственных программ в прошлом году было привлечено более 87 млн грн из госбюджета, что позволило, с учетом мультипликативного эффекта, привлечь более 240 млн из местных бюджетов. Кроме того, более 218,8 млн грн было привлечено собственных средств Госмолодежьжилья и граждан. Таким образом, в 2018 году Госмолодежьжилье обеспечило жильем 751 семью.

Комнатный отметил, что финансирование программ Госмолодежьжилья из местных бюджетов благодаря децентрализации, ежегодно увеличивается на 35-40%. «В 2019 году мы планируем привлечь более 300 млн грн из местных бюджетов. Финансирование жилищных программ из государственного бюджета существенно не изменится и составит 208 млн грн», – сказал он.

Также эксперт сообщил, что в 2019 году бюджет для строительства бесплатного жилья для силовых структур составляет 1,8 млрд грн, что позволяет построить около 3 тыс. квартир.

Кроме этого, на временное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет выделено 20 млн грн – около 27 квартир.

Также более 1,3 млрд грн пойдет на строительство бесплатного жилья для нужд Министерства социальной политики Украины.

«В целом в 2019 году мы планируем обеспечить жильем более 1100 семей», – подытожил Сергей Комнатный.

Как сообщалось ранее, в Украине начали реализацию программы «Доступное жилье» в текущем 2019 году.

Источник: URE Club

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