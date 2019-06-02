Стало известно, сколько ветеранов АТО/ООС не стали на учет по окончании военной службы. Новости

В Украине около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС по окончании контракта не стали на учет в местных социальных и медицинских службах. Следовательно, их состояние здоровья, наличие или отсутствие личных и социальных проблем неизвестны специалистам. Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, «киборг» Александр Терещенко, передает «Радио Свобода».
По его словам, на сегодня в Украине насчитывается около полумиллиона ветеранов АТО/ООС. «Когда боец возвращается домой, война его "не отпускает", он требует внимания со стороны родных и представителей медицинской и психологической службы. Не имея данных об этом большом количестве бойцов, мы не можем выяснить, в каком они находятся психологическом состоянии, нуждаются ли они психологической или (и) социальной реабилитации, помощи с трудоустройством и т.д.», – пояснил Терещенко.
Он отметил, что на повестке дня для Министерства по делам ветеранов – создание вместе со специалистами Министерства здравоохранения так называемых «ветеранских протоколов» для оказания необходимой медицинской помощи и психологической реабилитации ветеранов, получивших ранения, контузии во время участия в боевых действиях. Также Минвет начал работу над формированием единого государственного реестра ветеранов.
Напомним, в Украине около 60 тысяч человек получили инвалидность вследствие вооруженного конфликта на Донбассе. Более 250 из них – мужчины и женщины, претерпевшие ампутацию.
Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области запустили всеукраинский портал для военных, ветеранов АТО и переселенцев.
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