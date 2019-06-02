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Военные катера США для Украины завершают испытания (Фото). Новости

Военные катера США для Украины завершают испытания (Фото)

02.06.19 10:09dnews.dn.uaНовости

Фото: Пресс-центр ВМС Украины

Катера ВМС ВС Украины типа «Island», переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной находятся на завершающей стадии испытаний. Сейчас рабочая группа ВМС ВС Украины вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудование новейшими системами и механизмами. Об этом сообщает пресс-центр командования военно-морских сил вооруженных сил Украины.

Так, 30 мая из бухты Арундле, Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольный выход патрульный катер «Славянск» (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

Следует отметить, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

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