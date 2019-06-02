Данилюк пообещал выплатить горнякам долги по зарплате. Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет выплачена в сжатые сроки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Данилюк отметил, что накануне состоялось «продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли».

«Выявили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности», – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что при обсуждении «удалось решить некоторые насущные вопросы, в» частности, «в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт».

«Вместе с тем, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой отрасли, прежде всего – усиление безопасности шахтеров», – сообщил Данилюк и добавил: «Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей».

Кроме того, отметил он, правительство как можно скорее должно уладит критическую ситуацию с функционированием коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса».

«Это – возобновление водоснабжения для более чем 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости», – отметил Данилюк.

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