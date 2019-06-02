Мины и пережитки войны: В ОБСЕ рассказали о загрязненных территориях. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили мины неподалеку от Красногоровки, Старомихайловки и Веселой Горы, а также неразорвавшиеся боеприпасы в Спартаке. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 29 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал в общей сложности 245 противотанковых мин в полях на расстоянии около 2–3 км к западу от н. п. Красногоровка (подконтрольный правительству, 21 км к западу от Донецка) – все, по оценке, принадлежат Вооруженным силам Украины. Примерно в 600 м к востоку от указанных выше мин этот БПЛА впервые зафиксировал 20 противотанковых мин в полях на расстоянии ориентировочно 2 км к северо-востоку от н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) – все, по оценке, принадлежат вооруженным формированиям.

30 мая БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал 4 противотанковые мины (ТМ-62), установленные поперек автодороги Н21 в районе н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска).

31 мая наблюдатели впервые видели 3 неразорвавшихся боеприпаса, оцененных как реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) – все уже некоторое время находятся там, в пределах 15–20 м от ближайшего жилого дома в н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка).

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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