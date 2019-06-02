Десант, артиллерия, танки и авиация: ВСУ провели учения в Приазовье (Фото, видео). Новости

Акватория и украинское побережье Азовского моря, по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«По легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона», – говорится в сообщении.

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