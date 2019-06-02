Ситуация в пунктах пропуска днем 2 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Аня: «10:08. Пеших на 9:30 полная сетка, машины с 5 утра. Были 30-ми еще стоим, Горловка в сторону Артемовска»;

Елена: «10:14. Из днр на Бахмут полный затык в автоочереди. Родственники около 8 утра прошли милицию и до сих пор перед паспортным в очереди стоят. Протяжки на одну-две машины, не больше, прут бусы и суперльгота»;

Николас: «12:01.Тут дохрена и больше в сторону Украины»;

Николас: «13:39. В Горловке в сторону Украины 3 часа назад сплошная очередь от контроля и заканчивалась заметно за старым постом. В сторону Горловки, днр пост, пешеходов полная клетка»;

Василий: «13:47. Простоял с 7:30 до 10:20 в Горловке, Майорск закрыт был в обе стороны. Поехал в Еленовку, 20 машин стояли два часа. Из Новотроицкого в Донецк – никого»;

Олеся: «13:55. В Украине очередь в Горловку никого, сразу на заезд»;

Николас: «14:04. На Украине – Майорск пешеходы сразу на контроль»;

Кристина: «14:15. За 1,5 часа очередь продвинулась на полсетки»;

Don: «14:24. Бахмут в Донецк. Сразу на поверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «11:18. На Каргиле в Донецк машин много, из Донецка почти нет, поэтому запускают уже реверсом»;

Марина: «11:31. На Марьинке в Донецк пусто, сразу на контроль, на Днр машин 15 до блоков»;

Руслан: «13:30. Я такое впервые вижу. Пустой БП на Каргиле в сторону Украины»;

NK: «14:31. Курахово пусто в обе стороны. 0 украинский тоже никого».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Владик: «10:43. На Еленовке в сторону Донецка людей не было вообще, ждали людей, чтобы автобус уехал около 20-то минут, и то насобиралось не более 10 человек. Авто очередь на Еленовке из Донецка около 20 машин было в 8 утра»;

Леонид: «12:13. Еленовка, в Украину 30 авто, 2 льготы, пеших нет»;

Геннадий: «13:47. Новотроицк в Донецк примерно 20 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:14. Сегодня на Луганском КПП в 7:30 – сквозняк. 8:00 – Украина в сторону Станицы– сразу в окошки. В обратную сторону– в окошки. За пару часов управились. Банкоматы работают».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») на данный момент не сообщается.

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