В зоне ООС уничтожено 115 взрывоопасных предметов (Фото). Новости

В течение недели специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-сцентр Операции Объединенных сил.

В частности, пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов.

Также личный состав ГСЧС проводил аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, поселках Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 343 жилых домов.

Спасателями в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда, была оказана медицинская и психологическая помощь 520 лицам.

На территории Донецкой и Луганской областей чрезвычайных ситуаций а также масштабных пожаров не допущено, пожарная и техногенная обстановка была контролируемой.