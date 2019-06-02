ID-паспорт: Как получить справку о регистрации места проживания. Новости

В паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты (ID-паспорт) сведения о регистрации/снятии с регистрации места проживания («прописки») вносятся в бесконтактный электронный носитель. О том, как получить справку о регистрации места проживания, разъясняет пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.
«Физическое лицо - налогоплательщик, получивший паспорт нового образца при подаче Учетной карточки по ф. № 1ДР / Уведомления по ф. № 1П / Заявления по ф. № 5ДР или № 5ДРП обязан предъявить соответствующему контролирующему органу ряд документов», – говорится в сообщении.
Так, к ним относятся:
- паспорт гражданина Украины в форме карты;
- справка о внесении информации в Реестр и выданные документы, состоящие в форме выписки из Реестра;
- справка о регистрации места проживания, выданная органом регистрации, если после формирования выписки из Реестра изменились данные о месте жительства, о чем была выдана соответствующая справка.
В ведомстве напоминают, что для граждан Украины при заполнении Учетной карточки по ф. № 1ДР (Заявления по ф. № 5ДР, Уведомления по ф. № 1П, Заявления по ф. № 5ДРП) используются данные паспорта.
Законом Украины от 20 ноября 2012 года № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» предусмотрено, что в бесконтактный электронный носитель, содержащейся в паспорте гражданина Украины, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта (фамилия, имя, отчество лица, дата и место рождения, номер документа, дата выдачи документа, уполномоченный субъект, выдавший документ и т.п.) и дополнительная (сменная) информация, в частности, о месте жительства лица.
Указанная информация о личности вносится в Единый государственный демографический реестр.
«В паспорт гражданина Украины в форме карточки сведения о регистрации/снятии с регистрации места проживания вносятся в бесконтактный электронный носитель. Документ, подтверждающий сведения для внесения дополнительной (сменной) информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, в частности о месте проживания – справка органа регистрации установленного образца. Лицу по его требованию органом регистрации выдается справка о регистрации места жительства», – разъяснили в ведомстве.
Напомним, что правительством Украины приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.
Как сообщалось ранее, в Украине хотят ускорить процесс замены бумажного паспорта в форме книжечки на пластиковые ID-карты. В Верховной Раде уже есть соответствующий проект.
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