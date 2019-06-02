В Мариуполе заработал пляж для людей с инвалидностью (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Приморском районе открылся пляж для людей с инвалидностью. По словам отдыхающих, он удобен, доступен и комфортен. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как сообщается, инфраструктура специализированного пляжа включает в себя бетонные дорожки, площадки для отдыха, оборудованную раздевалку, душевую кабину, лежаки с навесами и подъезд к морю на смотровую площадку.

Кроме того, на нем дежурят спасатели и оказывают необходимую помощь.

По словам директора департамента социальной защиты населения горсовета Андрея Ремпеля, для доставки жителей к месту отдыха организованы специальные маршруты коммунального транспорта. Так, жители Кальмиусского и Левобережного районов приезжают к морю по воскресеньям, а Центрального района – по средам и пятницам. К 9:00 людей привозят, а с 13:00 – развозят обратно по домам. Содержанием пляжа занимается «Зеленстрой».

«Этот пляж удобен для всех групп маломобильного населения, что дает возможность людям беспрепятственно оздоровиться на берегу моря», – отметила председатель Левобережной районной организации людей с инвалидностью Галина Гурьева.

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