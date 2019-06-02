Донетчина: Во время пожара пожарные спасли женщину и двух детей. Новости

Сегодня, 2 июня в 5:22 в службу спасения поступила информация о пожаре в 5-этажном жилом доме в Константиновке (Донецкая обл.) по ул. Почтовой. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в подъезде. Во время проведения разведки из квартиры на 5-м этаже, с помощью звена ГДЗС были выведены женщина и двое детей 2011 и в 2012 годов рождения. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи для оказания первичной помощи.

Пожар локализован в 05:50 и ликвидирован в 6:02.

Кроме того 2 июня в 4:33 поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухкомнатной квартире на 1-м этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в Дружковке (пгт. Алексеево-Дружковка, по ул. А. Тихого».

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС выяснили, что огонь вспыхнул в одной из комнат дома. В результате пожара погиб мужчина.

Причина пожара - неосторожность при курении.