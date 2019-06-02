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Праздники и выходные в июне: Как будут отдыхать украинцы. Новости

Праздники и выходные в июне: Как будут отдыхать украинцы

02.06.19 22:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней.

Так, в первом месяце лета украинцев ожидают два дополнительных выходных дня.

  • 17-го июня попадает на празднование Троицы;
  • 28-го июня страна отмечает День Конституции Украины.

Таким образом, за первый месяц лета украинцы будут отдыхать целых 12 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30-го июня.

  • Общеe количество календарных дней: 30;
  • Рабочие дни, количество: 18:
  • Праздничные и выходные дни: 12.

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