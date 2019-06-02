Праздники и выходные в июне: Как будут отдыхать украинцы. Новости

Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней.

Так, в первом месяце лета украинцев ожидают два дополнительных выходных дня.

17-го июня попадает на празднование Троицы;

28-го июня страна отмечает День Конституции Украины.

Таким образом, за первый месяц лета украинцы будут отдыхать целых 12 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30-го июня.