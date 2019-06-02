Житель Курахово нашел возле дома окровавленного мужчину. Новости

Полицейские Марьинки (Донецкая обл.) привлекают к ответственности двух граждан по подозрению в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что в первом случае мужчина на почве ревности лишил жизни свою сожительницу, а во втором – женщина из-за ссоры чуть не убила своего знакомого.

В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что вблизи реки Волчья погибла жительница города Горняк. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты. В ходе досудебного расследования следователи установили, что потерпевшая вместе со своим сожителем выпивали. Из-за ревности между ними произошла ссора, в результате которой 42-летний мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который впоследствии признался в совершенном преступлении. Для мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Во втором случае в дежурную часть поступило сообщение от 28-летнего жителя Курахово о том, что у подъезда жилого дома находится неизвестный мужчина весь в крови.

Пострадавшего сразу доставили в Кураховскую городскую больницу с предварительным диагнозом проникающее ножевое ранение живота.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что потерпевшим является 42-летний местный житель. Вместе со знакомой он употреблял спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого женщина схватилась за нож и чуть не убила мужчину.

На месте происшествия, эксперты обнаружили и изъяли вещественные доказательства, среди которых находилось и орудие преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 «Покушение на преступление», ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия по указанным фактам продолжаются.