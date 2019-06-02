На КПВВ оштрафовали 14 человек, пересекших государственную границу Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска. Новости

За прошедшую неделю установленном порядке через линию разграничения было оформлено 266 000 граждан и 33 000 транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 158 лицам в связи с отсутствием необходимых документов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Госпогранслужба Украины.

На контролируемую территорию последовало 27 внутренне перемещенных лиц, оставивших свои дома на временно неподконтрольной украинскому правительству территории из-за сложной социально-экономической ситуации.

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 17 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки.

За административные правонарушения к ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 14 человек, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме этого, материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении иностранца, нарушившего правила пребывания на территории Украины и гражданина Украины, который нарушил режимные правила в КПВВ.

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную правительству территорию Украины проследовало 69 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В общем оформлены гуманитарные грузы весом 1050,5 тонн.

В ходе выполнения служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГНСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.