Кто обстрелял прифронтовое Веселое: В СЦКК провели анализ (Схема). Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы мирных населенных пунктов на временно неподконтрольных правительству Украины территориях вдоль линии разграничения. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает украинская сторона СЦКК.

Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободном, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области.

Представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде у гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

По оценке команды Миссии, указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 «Конкурс»), выпущенной с западного направления. Наблюдатели видели пожилого мужчины с бинтов повязками на левой ноге, левой руке и спине он представился жителем указанного дома. По его словам, ранений он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.

«Проанализировав профиль рельефа местности между позициями Вооруженных Сил Украины и поврежденной хозяйственной постройкой, а именно высоты на местности, с учетом направления прямого выстрела, можно сделать единственный верный вывод о причастности к преступлению вооруженных формирований Российской Федерации. Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники», – говорится в сообщении.