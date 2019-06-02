Общественный актив переселенцев поставил задачи Минсоцполитики. Новости

Специалисты Министерства социальной политики отработают все задачи, поставленные на встрече с общественным активом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом по результатам встречи заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

«На встрече министра социальной политики Украины Андрея Ревы с представителями организаций внутренне перемещенных лиц, которые занимаются проблемами ВПЛ и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, проблемами АТО/ООС поднималось немало актуальных и важных вопросов», – говорится в сообщении.

В частности, по информации ведомства, речь шла о:

разработке отдельного нормативно-правового акта, который будет регулировать процедуру вывоза детей из неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой, Луганской областей, аннексированного Крыма, процедуру их реабилитации и адаптации;

реализации постановления КМУ № 280, которое законодательно регулирует вопросы обеспечения жильем ветеранов АТО/ВПЛ;

выделении средств по программе обустройства крымских татар, на финансирование электрификации земельных участков для ВПЛ (120 семей, проживающих на Львовщине);

вопросе подтверждения места регистрации на неподконтрольных украинской власти территорий детей, которые переместились и в первый раз получают паспорта;

индексации пенсий и выплате задолженности по пенсиям;

статусе пострадавших от вооруженного конфликта;

проблеме нерегулярного проведения заседаний комиссий по правам ВПЛ в департаменте социальной политики в Одесской облгосадминистрации.

Также инициировалось рассмотрение возможности прекращения начисления ВПЛ задолженности за жилищно-коммунальные услуги на временно неподконтрольных украинской власти территориях, и другие вопросы.

«Сейчас, по поручению министра социальной политики, соответствующие специалисты работают над поставленными задачами, чтобы развязать узлы возникших проблем ВПЛ. В конце министр Андрей Рева отметил, что работа и взаимодействие с общественными активистами, которые занимаются проблемами ВПЛ, была достаточно конструктивной и полезной, поскольку касается именно насущных и реальных потребностей переселенцев», – отмечается в сообщении.

Как сообщается, по результатам встречи министр обратился к областным и Киевской городской государственным администрациям с просьбой «срочно рассмотреть плановые показатели оздоровления и отдыха детей, зарегистрированных как ВПЛ, и изыскать возможности привлечения дополнительных средств из источников, не запрещенных законодательством и принять дополнительные меры по оздоровлению детей из Донецкой и Луганской областей. В обращении он также попросил поддержать инициативу общественных, благотворительных и волонтерских организаций, которые прилагают много усилий по организации отдыха этих детей, и обеспечить выделение средств на компенсацию расходов для перевозки детей к местам отдыха и обратно».