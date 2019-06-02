В Мариуполе от шершней избавили учебные заведения и адаптационный центр. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) спасатели помогали избавить от шершней учебные заведения и адаптационный центр. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в течение 31 мая спасатели 3 Государственного пожарно-спасательного отряда уничтожили гнезда шершней в 3-х детских садах, общеобразовательной школе и адаптационные центре.

«За помощью к спасателям обратилась администрация дошкольных учреждений. Обращая внимание на то, что дети максимум времени в теплое время года проводят на улице, они могут попасть в опасность возле гнезд шершней. С помощью горючей смеси спасатели провели выжигания гнезд на детских площадках», – говорится в сообщении.

Также опасную для детей и населения находку обнаружили возле общеобразовательной школы №9, что находится в Центральном районе города. Как отмечается, спортивная площадка у школы пользуется спросом не только в учебный год. Поэтому на опасный участок могли попасть дети любого возраста.

Кроме того, с такой же проблемой к спасателям обратились и представители адаптационного центра, расположенного в Приморском районе города.

«Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда оперативно и профессионально выполнили все необходимые действия и обезвредили гнезда опасных насекомых. От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 5 единиц техники», – подытожили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, ранее гнездо шершней нашли на территории детского сада в Краматорске. А также рой шершней спасатели уничтожили на подворье местных жителей в Покровске.

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