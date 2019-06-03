Единственный в Украине: В Мариуполе начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью (50 фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) начал курортный сезон пляж для людей с инвалидностью. Здесь есть удобные бетонные дорожки, обеспечивающие подъезд к морю и на смотровую площадку, площадки для отдыха, раздевалка, душевая кабина, лежаки с навесами.

Для купания маломобильных людей в прошлом году была создана легкая и маневренная коляска, в которой можно без проблем заезжать в море. Ее основу составляет пластиковый стул с прикрепленными колесами. При необходимости спасатели, которые дежурят на пляже, могут помочь человеку заехать в воду или занести его.

По словам директора Департамента социальной защиты населения горсовета Андрея Ремпеля, для доставки жителей к месту отдыха городским советом организованы специальные маршруты коммунальных автобусов и троллейбусов. Так, жители Кальмиусского и Левобрережного районов приезжают к морю по воскресеньям, а Центрального района – по средам и пятницам. К 9:00 людей привозят, а в 13:00 – развозят по домам.

Как сообщила «Донецким новостям» председатель Левобережной районной организации людей с инвалидностью Галина Гурьева, кардинальных реконструкций пляжа не производится. «Придумать что-то больше и лучше, чем есть, мы не можем. Каждый год мы следим, чтобы не было травмоопасных участков. Все красим, обновляем», – рассказала она.

Гурьева подчеркнула, что морская вода – одно из лучших лекарственных средств. И поэтому родителям, воспитывающим детей с ДЦП, необходимо как можно чаще привозить ребенка на море.