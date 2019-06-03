Дефолт в Украине: Быть иль не быть, вот в чем вопрос…. Статьи

В конце мая в крупнейшем британском деловом издании Financial Times неожиданно вышло интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского под многообещающим заголовком «Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам».

Равнение на Грецию

«Победа нового президента Украины Владимира Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований Международного валютного фонда. Поэтому он должен посмотреть на Грецию и отклонить программу жесткой экономии МВФ, сделав выбор в пользу дефолта по внешнему долгу. Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году она стала первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно… А сколько раз был дефолт Аргентины? И что, они его реструктурировали», – заявил Игорь Коломойский.

Уже на следующий день после этого заявления, спрос на украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упал примерно в 10 раз. Продажа этих облигаций была одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность курса гривны…

Примечательно, что это заявление «прозвучало» накануне встречи Владимира Зеленского с миссией МВФ прибывшей в Украину. Как известно, в МВФ готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной, но… после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Пикантность всей ситуации заключалась в том, что на текущий 2019 и будущий 2020 годы приходятся наибольшие выплаты Украины по долгам. В нынешнем году Украина должна выплатить $4,73 млрд по внешним долгам и $1,74 млрд – по их обслуживанию. В 2020 году – более $5 млрд долгов и $1,9 млрд по их обслуживанию. Кроме того, есть еще так называемый «долг Януковича» России в $3 млрд, которые, скорее всего, также придется вернуть.

В общей сложности в данный момент долг Украины составляет более 2,1 трлн. грн или около $78,24 млрд. При этом, по оценке Министерства финансов, в нынешнем году на обслуживание и погашение государственного долга будет потрачена… треть госбюджета. Это – 417 млрд грн или $14,2 млрд.

В свете таких цифр, многие эксперты считают, что самостоятельно, без помощи (в смысле – кредитов) МВФ, Украина со своим долговым бременем уже не справится никак. И получается замкнутый круг: приходится все время брать новые кредиты, чтобы возвращать старые. Так может, в самом деле, не возвращать?

Премьеры – против

Идея объявления дефолта Украиной вызвала резкое неприятие в Украине. «Считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От каких-либо дефолтов в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане. Задание государства сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства», – заявил действующий премьер Владимир Гройсман.

«Украина была на грани дефолта в 2014-м. Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт – это падение курса гривны, у которого нет предела. Дефолт – это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт – это безработица… Да, МВФ – не благотворительная организация. Но он дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10% годовых. Поэтому другой альтернативы, чем программа с МВФ, нет», – сообщил экс-премьер Арсений Яценюк.

Примечательно, что по этому поводу с ними согласился даже глава правительства времен Януковича Николай Азаров. «От денег, если они даются на нормальных условиях, особенно когда страна находится в сложном состоянии, отказывается только глупец. Совет – объявить дефолт, не нужно рассматривать. С МВФ связаны и Всемирный банк, и европейские организации, и финансовые рынки. У нас же долги не только перед МВФ, но и перед всеми финансовыми структурами. Все они сразу же отреагируют на дефолт. Более того, к этим обязательствам примыкают кредиты частного сектора», – сказал он, добавив, что Украину Запад не будет спасать так, как спасал Грецию.

Оборотная сторона «медали»

Однако для тех, кто помнит многочисленные заявления глав и членов украинских правительств, сделанные по поводу требований МВФ к Украине в связи с предоставляемыми кредитами, все совсем не так однозначно, как могло бы показаться. Многим понятно, что скрывается за словами «народ устал от требований МВФ».

Если вспомнить меморандумы, подписанные правительствами Украины с МВФ, то в этих документах, можно найти много интересного, непосредственно относящегося к населению. К примеру:

требование Фонда о повышении пенсионного возраста украинцев;

требования об ограничении размера пенсий работающим пенсионерам;

требование об увеличении тарифов на природный газ и электроэнергию для населения и предприятий;

требование не повышать прожиточный минимум в стране, а также зарплаты и социальные выплаты;

требование о верификации всех социальных льгот, их пересчете и отмене, где только возможно;

требование обязать аптеки платить НДС;

требование финансировать больницы не по количеству койко-мест, а по объему оказанных ими услуг, которое в дальнейшем трансформировалось в медицинскую реформу;

требование отмены государственной поддержки бесплатного питания и выделения бесплатных учебников в школах;

требования ограничить верхний размер выплаты по больничным листам 70% от зарплаты и начинать выплаты больничных лишь с третьего дня болезни;

требование начислять пособия по безработице только после, как минимум, шести месяцев работы;

и т.д. и т.д.

Эти и другие аналогичные требования позволяют критикам сотрудничества Украины с МВФ с немалым основанием утверждать, что помощь МВФ не такая уж и помощь. Тем более, что правительства всегда перекладывают издержки этой помощи на плечи простых украинцев. И хотя эта ноша становится все менее посильной для населения, все правительства традиционно за продолжение сотрудничества с МВФ. А это означает, что простых украинцев и в дальнейшем ждут всякие неожиданные «приятности».

Российский пример

Однако, с другой стороны, объявление дефолта и отказ платить по долгам также чреваты для населения Украины серьезными проблемами. Для четкого понимания этого достаточно вспомнить, во что обошелся простым россиянам дефолт в России в 1998 году.

Если опустить всю лирику, то общая картина такова. Дефолт в России 17 августа 1999 года привел к краху многие, в том числе крупные банки, среди которых были – «Инкомбанк», «Мосбизнесбанк», «СБС-Агро», «Мост-банк» и т.д. Примечательно, что по оценкам Института экономики переходного периода, в этих банках хранилось до 68% всех депозитов россиян. Все они «приказали долго жить».

Тех, кому повезло и их банки остались на плаву, ждало серьезное «обрезание» благосостояния. В результате дефолта курс рубля «слегка» подкосило. Если 15 августа курс был 6,29 руб. за доллар, то уже 9 сентября – 20,82 руб. за доллар.

В стране немедленно взлетели цены. На все. Инфляция по итогам 1998 года в России составила 84,47%. По итогам следующего за ним 1999 года – 36,58%. При этом, по понятным причинам, предприятия не стали увеличивать зарплаты работникам. Средняя зарплата по стране до и спустя несколько месяцев после дефолта отличалась на… 40 руб.

Суммарно реальное уменьшение средней зарплаты в 1998 году составило 37%, а реальной пенсии – 40%.

Но это было только полбеды. Те, кому не повысили зарплату, были почти счастливы, глядя на тех, чьи предприятия закрылись или начали массовые увольнения работников. В результате процесса уровень безработицы в России в 1998 году составил беспрецедентные 13,2%. Это – официальная цифра. Насколько далека она от реальной? Говорят, вдвое…

Положение с выживанием людей резко обострилось. Те, кому удалось сохранить среднюю зарплату, утратили примерно 20% своей покупательной способности. Но их доходы все же остались выше официального прожиточного минимума. Однако, практически у всех бюджетников в результате дефолта зарплата оказалась ниже прожиточного минимума на 8-9%, а у пенсионеров – на 20% (опять же по официальным данным). В таких условиях, население почти полностью прекратило накопление и направило все доходы на текущее потребление. Тем не менее за август-декабрь 1998 года оборот розничной торговли упал на 11,4%. Многим покупать было просто не за что.

По оценкам самого населения, доля тех, кто считал, что терпеть свое материальное положение невозможно, составила… 45-50%. Интересно, что это почти совпадало с числом людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Кстати, дефолт вынудил правительство России сокращать финансирование всех социальных госпрограмм, а также уменьшать льготы.

Примечательно, что падение реальных зарплат продолжилось и в 1999 году, правда «только» на 15%. Пенсии снизились (в относительном выражении) – еще на 5%.

Везде свои минусы. И плюсы

Тем не менее, к концу 1999 года Россия начала выкарабкиваться из дефолта. Более того. Многие экономисты считают, что именно дефолт дал России возможности, которыми она и воспользовалась. Так из-за сильного падения курса рубля выросли цены на импортные товары внутри страны, а цены на российские товары за границей упали. Это дало возможность российской промышленности занять ниши внутри страны, до этого занятые импортными товарами, а также взять многие рынки за рубежом за счет существенного удешевления своей продукции в валюте.

Впрочем, для населения России, растерявшего в результате дефолта большую часть своих накоплений и доходов, это едва ли послужило большим утешением.

Так что же лучше – дефолт или продолжение сотрудничества с МВФ? Хороший вопрос.

Украинские нюансы

Очевидно, что дефолт в Украине будет иметь и свои особенности. Например, как известно, даже без дефолта, в Украине есть категории людей, на которых во всю экономят бюджетные затраты. Это переселенцы, которых официально называют внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также жители неконтролируемых Украиной территорий.

«В 2016 году расходы на пенсионные выплаты по всей Украине составили 249,8 млрд грн. … В результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ экономия средств Пенсионного фонда Украины составила 13,5 млрд грн. … В декабре 2016 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ, что на 407,1 тыс. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. … Уменьшение количества пенсионеров-ВПЛ, которым Украина продолжает платить пенсии, произошло из-за усиления верификационных мер со стороны Пенсионного фонда и СБУ», – говорится в отчете Пенсионного фонда Украины за 2016 год.

Это было только начало. С тех пор прошло несколько лет и процесс экономии набрал серьезный размах. «Общая задолженность перед жителями неподконтрольных территорий, в том числе и перед людьми, у которых приостановлена пенсия на данных территориях, около $2,5 млрд или более 66 млрд грн. Чиновники перенаправили деньги из бюджета, предназначенные для выплаты пенсий жителям неконтролируемого Донбасса. Этими деньгами государство в течение 5 лет закрывало другие свои статьи расходов», – заявил несколько дней назад глава Общественного совета при Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

Что касается ВПЛ, то тут можно вспомнить Постановление КМУ №335, принятое 25 апреля 2018 года. Этим постановлением правительство остановило все выплаты долгов по пенсиям переселенцам до принятия особого порядка возврата этих долгов. А после этого, уже больше года не принимает этого порядка, чтобы не выплачивать эти долги.

Причем, даже постановление Большой палаты Верховного суда Украины от 4 сентября 2018 года, где сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения, не способно ничего сделать со сложившейся ситуацией.

«Дефолт ставит под угрозу наполнение и выполнение госбюджета вплоть до способности выполнять социальные обязательства — выплачивать пенсии и зарплаты», – сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Можно сказать, что для переселенцев и жителей неконтролируемых территорий дефолт в Украине как бы уже давно наступил. И страшно подумать, как начнут развиваться события, когда правительство в Украине получит такой карт-бланш, как реальный дефолт и сможет кромсать социальные выплаты населению уже на законных основаниях...

Дефолта не будет?

Впрочем, некоторые действующие чиновники уже сообщили, что не склонны идти на дефолт. «Я думаю, что в сегодняшних условиях объявление дефолта – малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти», – заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является дорогой в никуда, которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. Поэтому такие решения даже не рассматриваются. Государство должно защищать интересы граждан», – сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

Что думает по этому поводу сам президент Владимир Зеленский, которому, собственно, и адресовался совет? Ну, он думает…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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