С Украиной надо мириться: Как выживают в разрушенном селе под Дебальцево (Фото). Новости

В 2014-2015 годах село Никишино, которое находится под Дебальцево, находилось то под контролем украинской армии, то «ополченцев ДНР». В конце 2014-го здесь начались сильные бои, которые завершились только после Дебальцевского котла в конце февраля 2015 года. За этот период в Никишино были разрушены практически все дома, тех улиц уже вообще нет. Об этом рассказала местная жительница, 82-летняя Полина Ивановна.

Разруха в селе сохраняется до сих пор. Полина Ивановна рассказывает, что Красный Крест и чешская миссия «Человек в беде» (People in need) восстановили несколько домов жителям, которые решили вернуться. «Мне вот шифер дали, я кухню им накрыла», – говорит пенсионерка.

Ее дом полностью разрушен во время боев, сейчас от него – лишь «кучка» останков. Она смогла восстановить кухню, в которой сейчас и живет. Также побеленным стоит сарай – но это лишь внешняя стена, за которой – развалины от разорвавшихся снарядов.

Остатки хозяйства Полины Ивановны

«Власти ДНР» пока поселок не восстанавливают, лишь обещают в будущем помочь 10-ти семьям, у которых есть дети. Полина Ивановна под данную программу не попадает. «В июле 2014 года у нас были ВСУ. Боев не было. А уже в сентябре пришли "дэнээровцы", и уже началась бомбежка. Мы бегали в детский садик в бомбоубежище. Один раз бежала прятаться в садик, снаряд разорвался – и я перестала слушать на одно ухо. Потом нас вывезли в Рассыпную (18 км), потому что уже бомбили и заборы, и хаты, и провода – всё. Здесь столько людей погибло, я сама видела, как в машину трупы грузили. У меня был дом хороший, сейчас его снесли. Гараж был, машина была, сарай – все было. А теперь – ничего нет. Обещают дом восстановить, но не знаю. Под программу попали 10 домов, у кого дети есть», – говорит она.

Правда, от «ДНР» в качестве компенсации за потерю жилья она получает в среднем по 500 руб. в месяц (205 грн по местному курсу валют). «Теперь нам дают в 3 месяца один раз по 1,5 тыс. руб. (615 грн). Никто ничего нам не дает. Спасибо, что Красный Крест продукты нам привозил, дали одеяла, кастрюли. Чехи дали шифер. Продукты давал Ринат Ахметов – в Шахтерске получали. А сейчас – никто ничего не дает», – сетует пенсионерка.

Выживает она за счет огорода и после перерасчета в «ДНР» небольшой шахтерской пенсии мужа, хотя по меркам «республики», пенсия считается повышенной. Также на зиму получает уголь для отопления жилья. Сама Полина Ивановна проработала на шахте в геолого-разведке 32 года, ее муж (который умер 11 лет назад) отдал шахте 41 год. «Выживаю за счет огорода – картошка, помидоры, огурцы, бахчу посадила, клубнику. Перевелась на пенсию мужа – он в шахте 41 год проработал, умер 11 лет назад. Вот сейчас получаю 4 400 руб. (1 803 грн). Пенсию заработала, и привоз угля заработала», – поясняет она.

«В селе все были дружные, работящие – кто в колхозе работал, кто на шахте, кто на железной дороге. Автобус ходил. Все хорошо было. А потом – война. И теперь к нам и автобус не ходит. Ездим, как можем», – вздыхает Полина Ивановна.

Несмотря на то, что сама женщина родом из Дагестана, получать российский паспорт она не намерена. Кроме того, считает, что выход из сложившейся ситуации – «мириться с Украиной». «С Украиной надо мириться. А ну-ка, ни за что гибнут люди… Если Россия будет – не знаю. Не знаю, сколько мне удастся прожить. Но паспорт я не думаю менять. Зачем он мне нужен? Живу потихоньку», – говорит она.

В Никишино сейчас – все условно. Вот стены – это был магазин, вот «кучка» – это был дом. Жителей практически нет. «Клуб у нас был очень красивый. Построила шахта им. Засядько. Сейчас – разбит. Но Красный Крест амбулаторию построил. Школу обещают построить вместе с детским садиком», – продолжает Полина Ивановна.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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