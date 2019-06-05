В «ДНР» показали рейтинг городов с наибольшими зарплатами (Инфографика). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 11,7% работников получают зарплату свыше 20 тыс. руб. (8,4 тыс. грн по местному курсу на 5.06.2019), больше всего таких людей в Кировском (после переименования – Крестовка). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на данные «минэкономики ДНР».

Как уверяют в «ДНР», в разрезе городов и районов лидером по уровню зарплат является Кировское (Крестовка): 44% населения получают зарплату больше 20 тыс. руб. (8,4 тыс. грн).

В «ДНР» утверждают, что по всем городам порядка 50% работающих получают зарплату более 10 тыс. руб. (4,2 тыс. грн). В Кировском (Крестовке), Дебальцево, Ждановке, Ясиноватой, Харцызске, Снежном, Енакиево, Торезе (после переименования – Чистяково) и в Старобешевском и Тельмановском районах свыше половины жителей получают зарплату больше 10 тыс. руб. (4,2 тыс. грн).

В 2017 году в «ДНР» сообщали, что 36,4% людей получали зарплату более 10 тыс. руб. (4,2 тыс. грн). Тогда наибольшим по городам был также показатель Кировского: 54,4% зарабатывали более 10 тыс. руб. (4,2 тыс. грн).

На местных интернет-ресурсах сообщается, что данных по заработной плате ни за 2014 год, ни за 2015 год в «официальных» источниках нет. При этом, по словам «депутата» Владимира Мошкина, самый сложный период относительно размера зарплат пришелся на конец 2014 – начало 2015. «В ДНР на тот момент были тысячи людей, которые работали не то что за минимальную зарплату, а просто за продуктовый набор», – заявил он.

На основании «официальных» данных «министерств» в «ДНР» заявляют о росте зарплат: 10 892 руб. (4,6 тыс. грн) – средняя зарплата на январь 2019 года против 8248 руб. (3,5 тыс. грн) на апрель 2016 года.

Напомним, по данным «республиканского» центра занятости, всего в «ДНР» предлагается 10 вакансий с зарплатой свыше 25 тыс. руб. (10,3 тыс. грн).

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