В «ДНР»: Сколько врачей не хватает «республике». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области – критическая ситуация с медицинским персоналом. В Донецке, Горловке, Макеевке и иных городах в больницах – острая нехватка врачей и медсестер. «Донецкие новости» провели мониторинг вакансий, опубликованных «республиканским» центром занятости.

На сегодняшний день, 3 июня, в «ДНР» не хватает более тысячи врачей: опубликованы 1,1 тыс. вакансий. Требуются врачи общей практики – семейные врачи, терапевты, педиатры, также нужны анестезиологи, эпидемиологи, фтизиатры, акушеры-гинекологи, невропатологи, рентгенологи, хирурги, кардиологи, эндокринологи и другие.

Максимальную зарплату предлагают врачу, которому необходимо работать с осужденными – 18 тыс. руб. (7,4 тыс. грн по местному курсу на 3.06.2019). Вакансия с такой заработной платой – единственная. Зарплата на большей части вакансий не превышает 5 тыс. руб. (2 тыс. грн). В том числе врач по ультразвуковой диагностике, врач-педиатр-неонатолог, врач-физиотерапевт и некоторые другие врачи могут получать 3917 руб. (1612 грн), устроившись на работу в городах неподконтрольной части Донетчины.

Наиболее остро проблема дефицита стоит в Донецке, Горловке, Макеевке – там наибольшее число вакансий.

Также нужны фельдшеры, фармацевты. Не лучше ситуация и с сестрами медицинскими – более 900 вакансий. Медсестрам предлагают зарплаты в 3184 руб. (1310 грн), максимальная оплата предусмотрена для сестры медицинской операционной (в Донецке) – 8505 руб. (3500 грн).

Напомним, на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме.

Ольга Долгошапко сообщила, что основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере медицины, острый дефицит кадров и износ оборудования.

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