Вакансии и зарплаты: Кому и сколько платят в «ДНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области есть ряд вакансий для работников различных профессий. В частности, востребованными являются подземные электрослесари, медработники, продавцы.Об этом свидетельствуют данные, которые «Донецкие новости» получили по результатам мониторинга вакансий, опубликованных «республиканским» центром занятости.

Так, наибольшую зарплату – 30 412 руб. (12,5 тыс. грн по местному курсу на 3.06.2019) – в «ДНР» готовы платить «заместителю начальника отдела развития, регулирования растениеводства, семеноводства, садоводства, овощеводства, виноградарства и плодово-ягодных культур» в Донецке.

Всего же в «ДНР» предлагается 10 вакансий с зарплатой свыше 25 тыс. руб. (10,3 тыс. грн).

Среди самых востребованных специальностей с хорошей (если сравнивать с иными «республиканскими») зарплатой – подземные электрослесари, проходчики и горнорабочие. Им предлагают 15 тыс. руб. (6,2 тыс. грн). Минимальная зарплата – 3,1 тыс. руб. (1,3 тыс. грн) – у дворников, подсобных рабочих, уборщиков территорий. Уборщикам территорий, готовым трудиться 6 дней в неделю, предлагают 3,4 тыс. руб. (1,4 тыс. грн).

Самое большое количество вакансий – для медработников. Им предлагают зарплаты от 3 тыс. руб. (от 1,2 тыс. грн). Зарплаты от 3 до 16,5 тыс. руб. (от 1,2 до 6,8 тыс. грн) в «ДНР» готовы платить бухгалтерам, от 3,8 тыс. руб. (1,6 тыс. грн) до 10,5 тыс. руб. (4,3 тыс. грн) – юристам. Самая большая зарплата для вакансии менеджера составляет 11,8 тыс. руб. (4,9 тыс. грн). Востребованными являются также продавцы, им предлагаются зарплаты от 3 тыс. до 10 тыс. руб. (от 1,2 тыс. до 4,1 тыс. грн).

Есть вакансии актеров – желающим обещают 6-дневную рабочую неделю и зарплаты в 15 тыс. руб. (6,2 тыс. грн).

Если сравнивать с данными, которые приводили местные интернет-ресурсы в январе 2017 года, ссылаясь на «республиканский» центр занятости, можно отметить, что зарплаты не растут. По некоторым позициям – даже снижаются. В частности, в 2017 году горнорабочим обещали платить 21 тыс. руб. (8,6 тыс. грн). Бухгалтеры могли рассчитывать на зарплату до 15 тыс. руб. (6,2 тыс. грн), юристы – 12 тыс. руб. (4,9 тыс. грн). Услуги менеджеров оценивались в 13,6 тыс. руб. (5,6 тыс. грн) – максимальная ставка. Актерам театра в 2017 году были готовы платить до 16 тыс. руб. (6,6 тыс. грн).

Ранее сообщалось, сколько врачей не хватает «республике».

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