А потом Пушилин спел бы песню про Россию: В Донецке закрылся гипермаркет «Мост» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке закрывается гипермаркет «Мост». Как уверяет «руководство» – на реконструкцию. Местные жители в соцсетях считают, что «Мост» закрывается навсегда.

Речь идет о магазине в Ленинском районе города. На странице гипермаркета в соцсети в середине мая появилось объявление. «Уважаемые покупатели! ТЦ "МОСТ" объявляет о своем закрытии на реконструкцию. Успейте до 31 мая приобрести товары по самым лучшим ценам! Не упустите свой шанс совершить выгодную покупку в ТЦ "МОСТ"!», – говорится в сообщении.

Дончане с недоверием отнеслись к новости, отмечая, что магазин закрывают и персонал просят искать новую работу:

Ольга: «Серьезно? На реконструкцию?»;

Арсен: «Навсегда»;

Елена: «Типа на реконструкцию. Хотя, я знаю, что людей увольняют»;

Влад: «Да он же недавно открылся, все собирался в новый магазин заехать. Не судьба, да и фиг с ним»;

Серега: «Магазин закрывают. Персонал просят искать новую работу. Заезжал туда, общался с продавцами»;

Игорь: «По инфе от инсайдера – таки да, "Мост" закрывается»;

Алексей: «Так а что же тогда остается из более-менее крупного ритейлера? "Парус" и "ПРС"?»;

Игорь: «А еще "Семерочки" и "Молоко"»;

Николай: «А почему к 11 мая (день "республики" – ред.) не приурочили? Вот взяли бы, со сцены объявили эту очередную "радостную" новость... А потом Пушилин спел бы песню про Россию».

На вопросы покупателей касательно сроков проведения реконструкции «администрация» отвечает одинаково:

Юлия: «На какой срок закрывается магазин?»;

«Торговый центр "Мост"»: «Сроки неизвестны, следите за обновлениями!»;

Елена: «И сколько эта реконструкция займет времени?»;

«Торговый центр "Мост"»: «Следите за обновлениями!»;

Сергей: «Пожалуйста, подробнее про реконструкцию! Объемы работ, сроки выполнения...»;

«Торговый центр "Мост"»: «Следите за обновлениями!»;

Сергей: «Спасибо! Вероятно, отныне я – не ваш клиент. С клиентами нужно быть искреннее. Следить за обновлениями "закрывшейся торговой сети" – не самое лучшее времяпровождение».

31 мая «МОСТ» закрыли, разместив соответствующее сообщение:

Также покупателям были разосланы смс:

«Сразу вспомнился припев Стаса Михайлова "Ну вот и все, я ухожу..."», – прокомментировал смс дончанин Алексей.

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