А потом Пушилин спел бы песню про Россию: В Донецке закрылся гипермаркет «Мост» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке закрывается гипермаркет «Мост». Как уверяет «руководство» – на реконструкцию. Местные жители в соцсетях считают, что «Мост» закрывается навсегда.
Речь идет о магазине в Ленинском районе города. На странице гипермаркета в соцсети в середине мая появилось объявление. «Уважаемые покупатели! ТЦ "МОСТ" объявляет о своем закрытии на реконструкцию. Успейте до 31 мая приобрести товары по самым лучшим ценам! Не упустите свой шанс совершить выгодную покупку в ТЦ "МОСТ"!», – говорится в сообщении.
Дончане с недоверием отнеслись к новости, отмечая, что магазин закрывают и персонал просят искать новую работу:
- Ольга: «Серьезно? На реконструкцию?»;
- Арсен: «Навсегда»;
- Елена: «Типа на реконструкцию. Хотя, я знаю, что людей увольняют»;
- Влад: «Да он же недавно открылся, все собирался в новый магазин заехать. Не судьба, да и фиг с ним»;
- Серега: «Магазин закрывают. Персонал просят искать новую работу. Заезжал туда, общался с продавцами»;
- Игорь: «По инфе от инсайдера – таки да, "Мост" закрывается»;
- Алексей: «Так а что же тогда остается из более-менее крупного ритейлера? "Парус" и "ПРС"?»;
- Игорь: «А еще "Семерочки" и "Молоко"»;
- Николай: «А почему к 11 мая (день "республики" – ред.) не приурочили? Вот взяли бы, со сцены объявили эту очередную "радостную" новость... А потом Пушилин спел бы песню про Россию».
На вопросы покупателей касательно сроков проведения реконструкции «администрация» отвечает одинаково:
- Юлия: «На какой срок закрывается магазин?»;
- «Торговый центр "Мост"»: «Сроки неизвестны, следите за обновлениями!»;
- Елена: «И сколько эта реконструкция займет времени?»;
- «Торговый центр "Мост"»: «Следите за обновлениями!»;
- Сергей: «Пожалуйста, подробнее про реконструкцию! Объемы работ, сроки выполнения...»;
- «Торговый центр "Мост"»: «Следите за обновлениями!»;
- Сергей: «Спасибо! Вероятно, отныне я – не ваш клиент. С клиентами нужно быть искреннее. Следить за обновлениями "закрывшейся торговой сети" – не самое лучшее времяпровождение».
31 мая «МОСТ» закрыли, разместив соответствующее сообщение:
Также покупателям были разосланы смс:
«Сразу вспомнился припев Стаса Михайлова "Ну вот и все, я ухожу..."», – прокомментировал смс дончанин Алексей.
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