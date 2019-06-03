Такого не было даже при Украине: Жители Донецка показали свой мусор (Фото, видео). Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин назначил Алексея Кулемзина «полноценным» «мэром» Донецка, до этого с октября 2016 года «республиканский» руководитель города был с приставкой «и.о.». Данное назначение вызвало возмещение части дончан, которые считают провальной деятельность Кулемзина по борьбе с мусором. Своей информацией и эмоциями они делятся в социальных сетех.

«Донецк тонет в тоннах мусора. За что? За какие достижения Кулемзина назначили мэром? Мне кажется, что Дениса Владимировича ввели в заблуждение. Нет причин для назначения Кулемзина. Зато есть десятки причин уволить его с позором вместе со всей его командой. По крайней мере с половиной начальников горуправления. Такой слабой команды в Донецке не было никогда!», – считает местный активист Александр Болотин.

Дончане выкладывают в сеть видео с переполненными мусорными баками, отмечая, что ситуация аналогичная во всех районах города и длится уже около полугода.

Например, Калининский район, 2 июня. «На улице температура в тени +35 градусов. Прошелся по небольшому участку Калининского района Донецка. Вокруг жилые дома. Довольно таки плотная застройка... Вонь ужасная. Чтоб так у вас в спальне пахло… Рай для холеры, бомжей и птиц мира… 35 градусов в тени, а район утопает в мусоре. Блин. Ну такого же не было даже в самые худшие времена при Украине», – комментирует свое видео дончанин «Сеня Варм».

Он дополняет, что пустые лишь мусорные баки около здания «райадминистрации».

«Меня поражает цинизм руководителей в ДНР. Вчера мы проводили праздник "День защиты детей", и тут же нас*ать на этих же детей. На площади Ленина – одно, во дворах города – другое. Эдакий контраст. Неужели за полгода не нашлось денег, чтобы исправить ситуацию? Закупить мусорные машины и запчасти для старых мусоровозов? Не нашлось решения как привлечь в компанию грузчиков, водителей?», – возмущается «Сеня Варм».

Антон Шустов зафиксировал ситуацию с мусором также в Калининском районе. Он снял видео в субботу 1 июня, отмечая, что последний раз мусор вывозили во вторник 28 мая. «А говорят, что в Украине полно мусора», – подмечает Шустов.

«На улице +35, в 30 метрах от забитых баков дети играют, хоть бы ко Дню их защиты вывезли разлагающиеся дворовые мусорные свалки! Рядом также детский сад с детьми на прогулке...», – описывает ситуацию в иной части Донецка Алексей Казаков.

Жителей возмущает, что при всем этом «глава ДНР» Денис Пушилин с экранов телеканалов рапортует, что проблема с вывозом мусора решена. «У нас раньше забирали в частном секторе 2 раза в неделю, теперь раз в две недели. В исполкоме мне ответили: вы, наверное, телевизор не смотрите – проблема у всех. Буквально через день решила таки посмотреть телевизор)) и там Пушилин торжественно рапортовал, что все проблемы с мусором решены) это было пару месяцев назад) до сих пор наслаждаемся видом и запахами "решенных проблем"», – пишет Елена.

«Во всем надо видеть позитив! Много мусора? Значит, люди стали жить богаче! Да и народу стало больше. Возвращаются. На дорогах довольно оживленно. Еще нет довоенных пробок, но машин много. Закупить мусорные машины, запчасти и нанять новых людей – не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Для этого нужны деньги, а где их взять при столь низких тарифах на вывоз мусора? Москва, она ведь слезам не верит!», – подводит черту дискуссии дончанин Аверченко.

Напомним, что проблемы с мусором в Донецке начались в конце 2018 года. Представители коммунальных служб констатируют – основная проблема заключается в том, что городу не предоставляется топливо для машин, нет запчастей, люди отказываются работать за нынешние зарплаты. В соцсетях проходят своеобразные переклички по состоянию мусорных баков Донецка, в которые подтверждается, что проблема едина для всего Донецка, в некоторых районах уже появились крысы.

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