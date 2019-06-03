В Международном уголовном суде ООН начнется суд по иску Украины против России. Новости

В Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) сегодня, 3 июня, начнется слушание по иску Украины против России. Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Это наше первое дело в Международном суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую мы передали в суд еще в начале 2017 года», – написала она.

По ее словам, в 10:00 суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску Украины. «Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и свидетельств, которые Украина предоставила суду на 17 тыс. 500 страницах еще год назад», – отметила Зеркаль.

«Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды. Мы плодотворно провели в подготовке к слушаниям последние дни и готовы представить профессионально нашу юридическую позицию и сделать все возможное, чтобы убедить суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу и, как результат, обеспечить правосудие для Украины», – подчеркнула замглавы МИД Украины.

Выступление украинской делегации Международном уголовном суде ООН в Гааге запланировано на вторник, 4 июня.

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