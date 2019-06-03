Главный военный прокурор Украины пока не собирается в отставку. Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пока не собирается в отставку, и пояснил, почему.

«Никогда не чувствовал себя "на чемоданах", потому что, первое – нет причины, второе – нет тренда, третье – военный устав, который предусматривает "чемоданы" – это бегство или дезертирство», – отметил Матиос.

По его словам, у него до октября 2019 года действует военный контракт. «Война не закончится в той форме, в которой она есть, и, будучи сознательным украинцем, наверное, придется продлить контракт и служить дальше. А наличие военного контракта обязывает меня быть там, где есть, где назначено. Чемоданов нет. Я буду, наверное, самым крайним из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность в жертву настоящему или в жертву врагу», – подчеркнул главный военный прокурор.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Если его отставку примет парламент, исполнять обязанности главы СБУ будет назначенный президентом Украины первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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