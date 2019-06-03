Минские соглашения являются псевдо-миротворчеством, – грузинский эксперт. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе многослоен и имеет похожую ситуацию с Абхазией. Об этом рассказал грузинский конфликтолог, директор Тбилисского института международных отношений и руководитель Кавказской лаборатории геополитического моделирования Александр Русецкий.

«Минские соглашения – это псевдо-миротворчество, потому что структура Минского процесса не совпадает со структурой самого конфликта. Структура сложная, но структура конфликта сведена к минимальным составляющим», – сказал он.

Конфликтолог привел пример Грузии: «Долгие годы тянется процесс, что Тбилиси хочет разговаривать с Сухуми, и говорит, что Москва мешает. Москва мешает, но де-факто Сухуми не идет на это. Должны ли Тбилиси разговаривать с Сухуми? Абхазское общество, как и во всех конфликтах, является политически и идеологически разделенным обществом. Часть абхазского общества хочет быть вместе с Грузией, а часть этого общества не хочет быть вместе с Грузией. На политологическом языке я называю их юнионистами и сециссионистами. Юнионисты – те, которые хотят единства, а сециссионисты – те, которое не желают этого единства».

«Если мы хотим демократизацию этих переговорных процессов и сделать их реально миротворческими, мы должны эту составляющую учитывать. Мы должны дать право голоса представителям этих обществ, но не в том варианте, когда одна часть общества – сециссионисты хотят монополизировать весь процесс и говорят, что мы – это Абхазия, мы это Цхинвали, мы – это Донецк, мы – это Луганск», – пояснил Русецкий.

«Я использовал два термина – сециссионисты Абхазии и юнионисты Абхазии. Они должны присутствовать в переговорных процессах – этого требует демократия. Если мы хотим демократии и плюрализма, мы должны идти в этом направлении. А если мы хотим тоталитарные установки внедрять в нашем обществе, тогда мы будем идти дорогой примитивизации этих конфликтов и видения этих конфликтов», – добавил эксперт.

Грузинский конфликтолог также считает, что главная проблема в разрешении вооруженных конфликтов, таких как в Грузии и на Донбассе, находится в определении самих конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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