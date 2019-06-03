Сурков не хочет возвращать Донбасс: Политолог о перспективах окончания войны. Новости

Помощник президента России Владислав Сурков, слухи об отставке которого снова обсуждаются экспертами, никогда не собирался возвращать неподконтрольный украинским властям Донбасс и заниматься урегулированием этого конфликта. Такое мнение выразил политолог Александр Фесенко.

«Это не первый слух об уходе Суркова. Они в последние годы с регулярностью появляются. На моей памяти за последние 2,5 года это уже третий такой слух, и, вроде бы, даже подтверждалась эта информация, что Сурков написал заявление об уходе», – сказал он.

По его словам, после каждого слуха об отставке в интернете появлялись статьи Суркова о «русском мире», которые являются «прямой или не очень прямой линией» своеобразной переписки с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сурков открыл новый жанр – он статьи пишет. Можно скоро собрание сочинений издавать. Это на самом деле переписка Суркова с Путиным – тонкая лесть. Напишет письмо и, вроде как, снимается проблема, и он опять останется. В принципе, он может уйти с должности помощника. Вопрос, на какой должности он тогда окажется. Может ему надоело на этой должности, и он хочет чего-то другого», – отметил Фесенко.

«Сурков не хотел возвращать Донбасс. Я читаю такие версии, что якобы он хотел вернуть его, но на условиях Путина. Ничего подобного», – продолжил эксперт.

Политолог считает, что отставка Владислава Суркова с поста помощника президента России ничего хорошего не принесет, такой вывод можно сделать исходя из публикаций одного из его ближайших помощников Суркова – руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

«Примерно месяц назад у них появился доклад – сценарий украинско-российских отношений. Главный вывод этого доклада – ничего не ожидайте, сохранится статус-кво в отношениях, никаких изменений. Наименее вероятный сценарий – достижение какого-то компромисса. Они исходят из того, что нужно заморозить этот конфликт – маленькая война пусть продолжается по одной простой причине. Пока идет эта война, у Украины нет перспектив вступить в ЕС или НАТО – это главная причина», – пояснил Фесенко.

Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» ушел в отставку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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