100% согласия жильцов уже не требуется: Хрущевки снова хотят снести и перестроить. Новости

Минрегионстрой собирается ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая не движется из-за юридических и финансовых сложностей, прописанных в так называемом «законе о хрущевках», действующем с 2006 года. По информации пресс-службы министерства, ими подготовлен новый законопроект, который согласовывается с другими министерствами, прежде чем быть поданным в Раду, пишет «Сегодня».

Главное в проекте: хотят разрешить реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и 7-этажек и выше. Под реконструкцией, как и ранее, подразумевается не только капремонт с заменой дверей-окон и коммуникаций, но и, если это экономически невыгодно, – полный снос с переселением жильцов в новые или временные квартиры. Власти обещают расселять людей не в пределах населенного пункта, как сейчас (то есть из центра города могут выселить на окраину), а в пределах микрорайона. Расширены источники финансирования – могут в складчину участвовать как застройщик, так и государство, и городские власти, и донорские фонды, и сами жильцы. Сейчас возможен лишь один источник финансирования, например, госбюджет или сам застройщик. Дома должны пройти энергоаудит и стать энергоэффективными после реконструкции и приспособленными для маломобильных групп населения. Важный момент: если сейчас для реконструкции требуется согласие 100% жильцов, то предлагают уменьшить их количество до 75%. Как разъяснил замминистра регионстроя Лев Парцхаладзе, получить согласие всех практически нереально. Прежде чем реконструировать дома, Минрегионстрой собирается закончить единый реестр всего многоэтажного жилья в Украине. Также готовятся к утверждению новые нормы, по которым можно строить жилдома высотой до 150 м (сейчас – до 100 м).

Как напомнил изданию вице-президент киевской организации Нацсоюза архитектуры Георгий Дыховичный, количество домов в Украине, которые исчерпали срок эксплуатации, – 65-70%, прежде всего это хрущевки. Но, по его словам, дабы заменить их на 25-этажки, где будет жить намного больше людей, чем в 5-этажках, нужно сперва проложить новые коммуникации для воды и канализации, построить мощные электроподстанции, предусмотреть землеотвод для школ и детсадов, места для парковок и проездов, а это большие дополнительные расходы. Без всего этого возможен лишь капремонт кирпичных домов и полный снос панельных, с постройкой зданий такой же высотности плюс 1-2 этажа, что может быть экономически не выгодно застройщикам. Если на месте хрущевок все же построить высотки без переделки инфраструктуры, то такой микрорайон станет некомфортным для жилья. Сами застройщики против капремонта и ратуют за полный снос.

«Намного быстрее и на 15-20% дешевле в расчете на квадратный метр не ремонтировать хрущевку, а снести ее и построить на ее месте многоэтажку», – ответили изданию в одной из стройкомпаний Киева.

Но главный камень преткновения – согласие жильцов, считают юристы.

«Нельзя принудительно лишить собственности человека, но власти могут признать те же "панельки" аварийными, и на этом основании снести их, здесь согласие жильцов не требуется. Также возможно применение закона об изъятии личной собственности в связи с общественной целесообразностью с компенсацией стоимости. Но если депутаты оставят старую норму в 100% согласных на реконструкцию жильцов, то на практике мало что изменится», – разъяснил юрист Владимир Столитний.

В Украине уже действует или скоро вступит в силу ряд важных строительных норм. C 1 апреля при реконструкции или строительстве новых заведений общепита обязательно создание безбарьерного прохода и других условий для людей с ограниченными возможностями: наличие лифтов или пандусов, спецтуалетов, достаточная ширина проходов между столиками, чтобы могла проехать коляска. Также должно быть меню для слабовидящих, отпечатанное шрифтом Брайля.

С 1 августа в торговых центрах их владельцы обязаны устроить отдельные паркоместа для автомобилей персонала (сейчас они ставят машины на парковке для посетителей) и бытовые помещения для сотрудников торгцентров. К таким помещениям отнесены комнаты для отдыха, хранения личных вещей, приема пищи, туалеты, душевые. Все торгсети будут обязаны иметь туалеты для посетителей в супермаркетах площадью более 2500 кв. м (50 х 50 кв. м), сейчас они есть только у некоторых торгсетей. Экономист Александр Охрименко согласен, что новшества нужны, но предупреждает: их введение может поднять стоимость товаров, прежде всего самых ходовых, так как в их цену включат расходы на содержание упомянутых «заведений».

«Оценочно может быть рост на 1-5% в зависимости от цены товара», – уточнил эксперт.