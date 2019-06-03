Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июня: Проезда ожидали 80 авто. Новости

Сегодня утром, 3 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 6995 человек и 885 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6755 человек и 1425 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5630 человек и 1150 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2775 человек и 755 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9040 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 80 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 15/25;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
- КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Viktoria: «7:11. Марьинка в Донецк авто – 4 шт, пеших 15-20 человек».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Светлана: «Каргил в Украину 5:30 до моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Andriy: «5:01. Новотроицкое в Донецк уже 36 машин. Впереди куча дырок»;
- Татьяна: «5:46. Еленовка между 2 и 3 туалетом»;
- Andriy: «6:29. "Перлына" на выезд до 1 туалета в 2 ряда (до 1 ежей)»;
- Andriy: «6:36. Еленовка на выезд между 1 и 2 туалетом. Выпускают в 3 ряда».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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