Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июня: Проезда ожидали 80 авто. Новости

Сегодня утром, 3 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 31,2 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6995 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6755 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5630 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2775 человек и 755 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9040 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 80 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/25;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Viktoria: «7:11. Марьинка в Донецк авто – 4 шт, пеших 15-20 человек».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «Каргил в Украину 5:30 до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andriy: «5:01. Новотроицкое в Донецк уже 36 машин. Впереди куча дырок»;

Татьяна: «5:46. Еленовка между 2 и 3 туалетом»;

Andriy: «6:29. "Перлына" на выезд до 1 туалета в 2 ряда (до 1 ежей)»;

Andriy: «6:36. Еленовка на выезд между 1 и 2 туалетом. Выпускают в 3 ряда».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.