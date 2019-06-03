Заменят ли Минский формат переговоров по Донбассу, – мнение. Новости

Минский формат переговоров по Донбассу украинские власти менять не будут, поскольку в этом нет необходимости. Такое мнение высказала политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Мария Золкина.

«Нет никаких оснований реально считать, что Минский формат будет заменен чем-то иным. При этом я имею ввиду, как документы, на которые ориентируются Украина, Россия и международное сообщество в плане поиска путей урегулирования конфликта, так и формат Трехсторонней контактной группы, которая заседает в Минске», – сказала она.

По ее мнению, пока от команды президента Украины «очень мало конкретики» в отношении стратегии общения с Россией по вопросам Донбасса. «Во время предвыборной гонки [в Украине] Россия не хотела каким-либо образом, даже косвенным, говорить о возможностях урегулирования. Была своеобразная пауза в любых обсуждениях наших вопросов на международном уровне. Возможно, произойдет еще одна отсрочка в связи с досрочными парламентскими выборами в Украине», – отметила Золкина.

«В целом, я считаю, что президентская команда будет ориентироваться на тот формат, который уже есть: по оперативным вопросам – Минская Трехсторонняя контактная группа, по стратегическим вопросам – "Нормандская четверка". Однако мы знаем, что были интенции добавить в число переговорщиков, кроме Германии и Франции, Великобританию и США», – продолжила аналитик.

Эксперт добавила, что расширение «Нормандского формата» за счет представителей Великобритании и США маловероятно. «Вопрос в том, нужно ли это Украине. На сегодня я не вижу никакой добавочной стоимости от того, чтобы за столом переговоров, где будут нащупываться возможные компромиссы, на которые согласятся обе стороны – Украина и Россия – расширять даже за счет таких серьезных международных игроков, как Великобритания и США, этот формат», – считает Золкина.

Она пояснила, что переговоры по Донбассу с учетом интересов Украины представители США и России вели и могут продолжать и вне «Нормандского формата», а Великобритания – «сейчас не в самом лучшем [политическом] состоянии» для участия в таких переговорах.

Как сообщалось ранее, по мнению главы МИД Украины Павла Климкина, переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

Напомним, из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. Новых кадровых назначений пока нет. При этом Общественный совет при МинВОТ рекомендует включить в состав украинской делегации переговорщиков из числа переселенцев-правозащитников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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