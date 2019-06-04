Чего ожидать от переговоров Зеленского и Трампа, – мнение. Новости

От возможных ближайших переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа можно ожидать подтверждения продолжения стратегического партнерства. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
«Нам было бы очень важно получить от США конкретные заверения в том, что США продолжат поддержку Украины, причем практического характера. И в этом контексте – предоставление Украине статуса союзника вне границ НАТО с политической точки зрения является чрезвычайно важным», – сказал он.
По его словам, позитивным моментом также бы стало подтверждение того, что США будут готовы в ближайшее время предоставить или продать Украине дополнительное вооружение для самообороны.
«Было бы очень неплохо, если бы в результате визита президента Зеленского [в Вашингтон] укрепился бы двухпартийный и двухпалатный курс в поддержку Украины. Нам на самом деле важно выстраивать отношения [в США] как с "республиканцами", так и с "демократами". И не искать те вещи, которые нас могут поссорить с обоими», – прокомментировал Огрызко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио свобода»
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