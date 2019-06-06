Полюбоваться красотой и пролететь над прудом: Житель Донецка показал парк Щербакова (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в парке Щербакова работает канатная дорога: можно пролететь над водоемом. Об этом рассказал житель Донецка Игорь Полтавец.

«Парк Щербакова… Давненько я не был в этом парке», – рассказал Полтавец.

Он отметил красоту парка.

Также дончанин показал цены на билеты. В прейскуранте в кассе указано, что в парке работают 11 аттракционов для взрослых и детей. Билет для взрослого на любой аттракцион стоит 40 руб. (17 грн по местному курсу на 6.06.2019), для ребенка – 20 руб. (8 грн).

В парке есть и другие развлечения, не указанные в прейскуранте. В частности, Полтавец с друзьями решил прокатиться над водоемом – с одного берега на другой между вышками натянуты тросы, канатная дорога. Цена за один «пролет» – 400 руб. (165 грн). Однако прокатиться удалось только его друзьям, так как установлено ограничение по весу – 135 кг, а дончанин признался, что весит больше.

Пользователи соцсетей комментируют увиденные кадры по-разному. Одни пишут о том, что парк хороший, иные с грустью вспоминают каким он был:

Саша: «Прикольно! Хороший парк»;

«Dorian Gray»: «Помню, до войны по мосту Щербакова пройти невозможно было, народа постоянно много было! А теперь парк пустой»;

Влад: «Я помню, что брал напрокат лодку, и проплывал под этим мостом»;

«Форевер»: «Как быстро летит время...».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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