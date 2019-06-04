Бургер с чипсами, «Галерея иллюзий» и «Фунтура»: В Донецке показали, где и как можно отдохнуть (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке готовят вкусные бургеры, есть «Галерея иллюзий». Также хорошо провести время можно в развлекательном центре «Фунтура». Об этом рассказал житель Донецка Игорь Полтавец, который и показал все эти места.

«Заехали мы в заведение, недавно открылось у нас в городе. Рейв называется», – сообщил Полтавец и добавил, что хочет угостить друга вкусными бургерами.

«Леху сложно чем-то удивить, но мы постараемся», – сказал дончанин.

Мужчины заказали бургеры с сыром Дорблю и чипсами. В заведении посетителям вместе с бургерами подают перчатки, что, как отметили приятели, очень удобно. Само блюдо также понравилось, его назвали «вкусным, сочным, офигенным», а соус – «бомбическим».

Далее они отправились в «Галерею иллюзий» на 3-м этаже ТРЦ «Донецк-сити». Мужчины осмотрели все представленное в галерее. «С такими игрушками не соскучишься», – сказал Полтавец.

Однако в целом посещение галереи дончанин не оценил высоко. «Делать там нечего. Один раз зайти можно», – поделился впечатлениями мужчина.

Очередным этапом прогулки стал развлекательный центр «Фунтура» с катком, каруселями и другими развлечениями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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