В зоне ООС десантники прыгали с парашютами (Видео). Новости

Военнослужащие одного из подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, которое выполняет задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, совершили прыжки с парашютом. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Упражнения учебных прыжков десантники выполняли с оружием и снаряжением с высоты 600-800 метров с вертолета Ми-8 в условиях, приближенных к боевым. После приземления десантные подразделения отработали ряд сопутствующих тактических задач по ведению обороны и наступления.

Инструкторы по воздушно-десантной подготовке проводили занятия в том числе с новобранцами, которые впервые выполняли прыжки с парашютом.