Сводка из зоны ООС за 2 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Марьинки – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новгородского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял украинские позиции вблизи Каменки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

На момент подготовки материала в «ДНР» и «ЛНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.