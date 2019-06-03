Керченский кризис: Адвокат пояснил, почему украинские моряки являются военнопленными. Новости

Украинская сторона целенаправленно и упорно отстаивала статус украинских моряков как военнопленных, однако Россия так и не соблюдает их права и нормы международного права. Об этом рассказал адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

«Когда российские силовики, не прикрываясь ни отпускниками, ни трактористами, ни шахтерами, под своим флагом открыто открыли огонь по украинским судам под украинским флагом, подобная ситуация укладывается в нормы Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными», – сказал он.

«Украинские моряки обладали всеми признаками комбатантов. У них было боевое задание, у них была субординация, у них был приказ, у них были форма, оружие – все, что описано в Третьей Женевской конвенции. Российские комбатанты открыли по ним огонь, захватили их и таким образом эта ситуация обусловила этот статус украинских моряков, как военнопленных», – пояснил Полозов.

По его словам, в Третьей Женевской конвенции ООН говорится, что военнопленные могут оказаться во власти враждебной страны не только в случае объявления войны, но и в случае любого иного вооруженного конфликта. «Когда военный корабль российской пограничной службы открывает огонь по иностранному военному судну, в данном случае – украинскому, это – вооруженный конфликт», – подчеркнул юрист.

«В отличие от политзаключенных, которые защищены только Европейской конвенцией о защите прав человека, Женевская конвенция дает более расширенный набор прав захваченным украинским морякам. Например, военнопленных нельзя помещать в тюрьмы на время следствия. Их необходимо помещать в специально оборудованный лагерь для военнопленных. Их нельзя разделять, они должны там находиться все вместе. Им должны оставить форму и знаки различия, они должны сохранять субординацию – только старший по званию должен подчиняться руководителю лагеря враждебной державы», – рассказывает адвокат украинских моряков.

Полозов добавил, что, кроме этого, военнопленных нельзя судить гражданскими судами. «Это должны быть военные суды. И российские власти, согласно Третьей Женевской конвенции, должны их обеспечивать денежным довольствием. Например, рядовому составу – 8 швейцарских франков в месяц, офицерам – порядка 40-50 франков. Российские власти, когда захватили украинских моряков, сразу же переложили это в плоскость уголовного преследования: якобы есть нарушители государственной границы, что они потенциальные преступники, подозреваемые, а потом обвиняемые, и что они будут проводить уголовное дело, как с обычными уголовниками», – отметил правозащитник.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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