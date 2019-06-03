На что тратит деньги украинская семья: В селах расходуют меньше на мясо и спиртное. Новости

Средняя украинская семья, как и ранее, тратит на продукты половину своих доходов, несмотря на их рост, подсчитала Госслужба статистики. Это значит, что инфляция почти не отстает от роста цен на продукты. Но есть регионы, в которых затраты на питание намного меньше среднестатистических. Об этом пишет «Сегодня».

Средние доходы в деньгах на одно домохозяйство (2,11 человека) по итогам 2018 года составили 7854 грн в месяц, это 88% доходов. Остальные доходы пришлись на безналичную форму – это льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг и топлива (4,7%), натуральную форму – это продукция, выращенная в личном подсобном хозяйстве (4%), и на другие виды поступлений (3,3%) – это различные льготы при оплате путевок, проезда, лечение и т. д. Расходы распределились так: в среднем одно хозяйство тратило ежемесячно на питание дома и в общепите 50% средств, в том числе продуктов для готовки было куплено на 3649 грн. То есть вне дома была проедена лишь 1 гривня из 15. Каждую четвертую гривню (25,5%) истратили на мясо, мясопродукты и сало – всего 932 грн, из них на сало – всего 82 грн, это примерно кило, остальное – мясо и колбаса. Много украинцы едят хлеба – 16,5% (599 грн) расходов. На эти деньги можно купить 20 килограммовых буханок украинского и столько же нарезных батонов. На молоко, сыр и яйца семья расходовала 13,6% бюджета (496 грн).

Это, например, может быть 10 литров молока, 40 яиц и 1,5 кг базарного творога (он дешевле магазинного). Наконец, на овощи и картофель было истрачено 6,7% доходов (245 грн). В декабре 2018 года столько стоили 10 кг картофеля, по 3 кг свеклы и моркови, 4 кг капусты и 2 кг лука. Также 1,5% денег ушло на алкоголь (120 грн) – это 0,5 л водки и 2-3 бутылки пива, 2,3% (180 грн) – на сигареты. Еще 29% доходов семья тратит на непродовольственные товары (одежда, обувь, топливо для автомобиля), 13% – на оплату коммунальных услуг, 7% – на другие расходы и 1% – на содержание личного подсобного хозяйства.

Очевидно, что не только величина доходов семьи, но и структура расходов в крупных и небольших городах, а также в селах различна. Доходы в облцентрах почти вполовину выше, чем в селах – 9251 грн и 6576 грн соответственно, а в небольших городах семья, по статистике, имеет 7378 грн в месяц. Зато горожане тратят больше на еду: в крупных городах – 4222 грн, в небольших – 3421 грн, в селах 2682 грн. Существенная экономия у последних получается прежде всего за счет подсобного хозяйства: как огорода, так и выращивания живности. Интересно, что расходы на сигареты близки во всех регионах, а вот на покупку спиртного в селах и городках уходит почти вдвое меньше, чем в облцентрах: за счет домашнего производства алкогольных напитков. Также максимальная и минимальная доля расходов на питание различается в 1,5 раза, в зависимости от структуры региона: в промышленных областях она существенно больше, чем в аграрных. Самый большой процент трат бюджета на продукты в Донецкой области – 55%, притом что по уровню доходов область занимает второе место после Киева (в столице на еду уходит 45% бюджета семьи). А меньше всего проедают в небогатых аграрных Ивано-Франковской и Черниговской областях – соответственно 37,2% и 37,9% доходов.

Экономисты говорят, что процент трат украинцев на еду не падает потому, что при средней инфляции за прошлый год в 9,8% продукты подорожали почти вдвое больше.

«Средняя зарплата в стране выросла на 18%, а, например, хлеб подорожал на 21%, другие продукты – на 16-18%, овощи вообще стоят в разы больше, поэтому доля трат населения на еду не изменилась. Мы не стали питаться лучше или есть больше, наоборот, у малообеспеченных, прежде всего пенсионеров, доходы, несмотря на индексацию пенсий, выросли меньше, чем цены на еду», – разъяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пендзин отметил, что многие продукты у нас стоят уже как в соседней Польше при зарплатах в разы меньше. Но так как заработки украинцев постоянно растут, это дает надежду, что через два-три года процент расходов на еду в Украине снизится.