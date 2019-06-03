Как отразится на переговорах по Донбассу отставка Суркова, – мнение. Новости

Смена российского куратора «Л-ДНР» с помощника президента РФ Владислава Суркова на Михаила Бабича негативно отразится на переговорном процессе по Донбассу. Такое мнение высказал политолог Александр Фесенко.
«При Суркове все останется так, как есть сейчас. Если Сурков уходит и приходит Бабич: от Бабича не знал, как избавиться Лукашенко. Лукашенко понял, насколько это неприятный и неприемлемый персонаж. Бабич – сторонник жесткой линии, за ним влияние партии [российских] силовиков. Тогда это риски усиления более жестких действий России, в том числе и на Донбассе», – сказал он.
«К сожалению, у нас нет каких-то хороших вариантов. Переговоры надо начинать, надо пытаться договариваться, в том числе для того, чтобы через переговоры нейтрализовать риски эскалации конфликта», – считает Фесенко.
Политолог также рассказал, что помощник президента России Владислав Сурков, слухи об отставке которого снова обсуждаются экспертами, никогда не собирался возвращать неподконтрольный украинским властям Донбасс и заниматься урегулированием этого конфликта.
Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков ушел в отставку.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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