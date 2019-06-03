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В «ДНР»: На КПП под Донецком мужчина получил тепловой удар. Новости

В «ДНР»: На КПП под Донецком мужчина получил тепловой удар

03.06.19 11:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» медпомощь оказывали пожилому мужчине, который перенес тепловой удар. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Инцидент на КПП произошел 2 июня. Как утверждают в «республике», сотрудники «МЧС» из Донецка «перенесли на носилках в мобильный пункт оказания помощи и оказали доврачебную медицинскую помощь пожилому мужчине 1938 года рождения, перенесшему острый тепловой удар, передали его работникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации».

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